Нужна схема к предложению.А как школьники и студенты показывают жестоми,что хотят ответить на вопрос учителя.

Русский язык
Нужна схема к предложению.А как школьники и студенты показывают жестоми,что хотят ответить на вопрос учителя.
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Автор: Гость
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Гость:
_____ и ______ ======(двойная линия),=====
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