Нужна схема к предложению.А как школьники и студенты показывают жестоми,что хотят ответить на вопрос учителя.

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Нужна схема к предложению.А как школьники и студенты показывают жестоми,что хотят ответить на вопрос учителя.

Автор: Гость