Нужна схема к предложению.А как школьники и студенты показывают жестоми,что хотят ответить на вопрос учителя.
Русский язык
Нужна схема к предложению.А как школьники и студенты показывают жестоми,что хотят ответить на вопрос учителя.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
_____ и ______ ======(двойная линия),=====
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