5 4\5х=2\5+12 помогите решить СРОЧНО
Математика
5 4\5х=2\5+12 помогите решить СРОЧНО
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5 4/5x=12 2/5 x=12 2/5 : 5 4/5 х=3 25/29
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