5,6,7,8! Помогите пожалуйста!!!
Русский язык
5,6,7,8! Помогите пожалуйста!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5.)Без числительных в тексте не обойтись.Они служат опорой на смысл предложения.Мы не знали бы до конца смысл текста и просто не поняли бы его. Наречия дают более точное представление о месте и времени действия. 6.)1.Текст состоит из предложений. 2.Предложения связаны по смыслу 3.Есть тема текста 4.Тему определяем по озоглавию 5.Есть части-начало,основная часть,концовка
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