Какое окончание у слова сундучок
Русский язык
Какое окончание у слова сундучок
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нулевое окончание ок суффикс
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Смешали 0,2 литра сиропа по цене 280 рублей за литр с 2 литрами газированной воды по 16 р.за литр.Чему равна стоимость 0,25 л получившегося напитка...
Математика
Случайный эксперимент состоит в последовательном извлечении 100 шаров с возвращением из урны, содержащей 3 белых и 2 черных шара. С точностью до 0,...