Какое окончание у слова сундучок

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Какое окончание у слова сундучок
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Нулевое окончание ок суффикс
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