Какое двоичтное число соответствует дисятичному числу а а=117

Математика
Какое двоичтное число соответствует дисятичному числу а а=117
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