5-6речень о случаи с животними
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5-6речень о случаи с животними
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Гость:
Проснулся(ась) я ночью от непонятных грохочущих звуков, потом послышалось скуление моей собачонки. Прибегаю, а там моя Линда засунула свою голову в банку и вытащить не может! Ползает, пятится, а толку нет! Я начала ей помогать, толку нет! Я уже начала искать, что нибудь тяжёлое чтобы банку расколоть. Тут у неё началась паника, она как завыла, как закрутилась! Но всё же я её спасла! Она мне начала лизать руки, а раньше только кусалась.
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