Вставьте вместо точек подходящие союзы, пользуясь словами для справок. 1) Ночью т??мно, (...) солнце находится за линией горизонта. 2) (...) солнце поднимается, начинается утро. 3) (...) солнце на закате красное, завтрашний де...

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Вставьте вместо точек подходящие союзы, пользуясь словами для справок. 1) Ночью т??мно, (...) солнце находится за линией горизонта. 2) (...) солнце поднимается, начинается утро. 3) (...) солнце на закате красное, завтрашний день будет ветреным. 4) Все знают, (...) зимний день короче летнего. 5) Я мечтаю о том, (...) лето наступило поскорее. Слова для справок: если, чтобы, потому что, что, когда.

Автор: Гость