5-7 предложений на тему суши-(например)-из чего они сделаны, где их подают.
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5-7 предложений на тему суши-(например)-из чего они сделаны, где их подают.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Первые суши, лишь отдаленно напоминающие современное блюдо, пришли в Японию из южной Азии. Собственно говоря, это было вообще не блюдо, а способ хранения рыбы. Очищенные и разделанные куски рыбы укладывали под каменный пресс, пересыпая каждый слой солью. Через несколько недель пресс заменяли легкой крышкой, и через несколько месяцев брожения рыба считалась готовой. Подавалась она с колобками вареного риса и называлась "нарэдзуси". Только в конце XIX века повар Йохи впервые подал суши, в которых рыба была сырая.
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