На рисунке 48 изображены две дороги. Какой формы будут траектории движения автомобилей по этим дорогам? Физика 7 класс..... Даююююююю 20 баллов плиз ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!!!!! СРОЧНО!!!
Физика
На рисунке 48 изображены две дороги. Какой формы будут траектории движения автомобилей по этим дорогам? Физика 7 класс..... Даююююююю 20 баллов плиз ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!!!!! СРОЧНО!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 движение по окружности 2 прямолинейное
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
8+12:4•3, 20-10:(2+8), (16+4):5•4, (6+3)•5-40:5, 100-(81+9:9), (20-10):2+8, 12+18:3-5, 6+3•5-40:5. Вычисли значения выраж??ния