На рисунке 48 изображены две дороги. Какой формы будут траектории движения автомобилей по этим дорогам? Физика 7 класс..... Даююююююю 20 баллов плиз ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!!!!! СРОЧНО!!!

Физика

На рисунке 48 изображены две дороги. Какой формы будут траектории движения автомобилей по этим дорогам? Физика 7 класс..... Даююююююю 20 баллов плиз ПОМОГИТЕЕЕЕ!!!!!!!! СРОЧНО!!!

Автор: Гость