С каждым из противительных союзов составить СПП по 2 предложения. Тема:"учёба,школ??"

Русский язык
С каждым из противительных союзов составить СПП по 2 предложения. Тема:"учёба,школ??"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Филькина грамота- полная ерунда- Учитель говорит ученику: "Ваня, что это за филькина грамота?"
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