Синонимы на казахском Мол- ұзақ- Уақыт- Алғаш-
Қазақ тiлi
Синонимы на казахском Мол- ұзақ- Уақыт- Алғаш-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мол мал озак озын уакыт сакат алкаш алык на казаском
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