Помогите пожалуйста. как записывать умножение в столбик, если ноль стоит в середи??е?!
Математика
Помогите пожалуйста. как записывать умножение в столбик, если ноль стоит в середи??е?!
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Гость:
Тут есть пример))) Надеюсь правильно! Удачи: )
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