Какие доводы приводит каждая сторона в споре? В басне Крылова.

Литература
Какие доводы приводит каждая сторона в споре? В басне Крылова.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Ну смотря какая басня. А так в начале есть главная мысль. "Когда в товарищах согласья нет, на лад их дело не пойдет,и выйдет из него не дело только мука."
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