Сравнение дробей в жизни
Математика
Сравнение дробей в жизни
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Например 1 васи было 1 яблоко и потом он поделился его на 2 равные части это 1/2
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