5 класс на тему В Афинском Театре вопросы:Где происходят преставления? Как часто происходили представления? Кто может быть зрителем? Кто играет представления? Какие представления показывают? 2 колонки одна "Древнегречески...

История

5 класс на тему В Афинском Театре вопросы:Где происходят преставления? Как часто происходили представления? Кто может быть зрителем? Кто играет представления? Какие представления показывают? 2 колонки одна "Древнегреческий театр" а другая "Современный театр" Помогите!!!

Автор: Гость