5 класс на тему В Афинском Театре вопросы:Где происходят преставления? Как часто происходили представления? Кто может быть зрителем? Кто играет представления? Какие представления показывают? 2 колонки одна "Древнегречески...
История
5 класс на тему В Афинском Театре вопросы:Где происходят преставления? Как часто происходили представления? Кто может быть зрителем? Кто играет представления? Какие представления показывают? 2 колонки одна "Древнегреческий театр" а другая "Современный театр" Помогите!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) на орхестре. 2) 3 раза в год 3)были все 4) актеры 5) комедию и трагедию
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