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5 м 2 см + 3м 98см -2м 6см
Математика
5 м 2 см + 3м 98см -2м 6см
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Ответ на твой вопрос : получается 6м 94см
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