Поставьте глаголы в нужной форме и времени ПОЖАЛУЙСТА!!!

Английский язык
Поставьте глаголы в нужной форме и времени ПОЖАЛУЙСТА!!!
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
13-forgot 14-was 15-was called 16-grew 17-died 18-married 19-was 20-didn't want 21-to be 22-asked 23-answered 24-was 25-didn't expect 26-to become 27-to be 28-told 29-heard 30-was 31-felt 32-went 33-got 34-said 35-had become 36-made 37-wanted 38-to take 39-kill
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Таблица по обществу: виды безработицы их вид, длительность и характеристика.срочно помогите пожалуйста.!
Ответить
Биология
2 вариант решите пожалуйста♥
Ответить
Немецкий язык
Помогите по немецкому написать по употребить артикль wo - Dativ посмотрите эти файлы
Ответить
Беларуская мова
Верны сябар ,зайка палахлiвае вызначыць род назоунiкау
Ответить
Алгебра
Укажите , какие из приведённых ниже утверждений верны : 1)Если две прямые паралле??ьные третьей прямой , то они параллельны между собой. 2)Есл...
Ответить