Таблица по обществу: виды безработицы их вид, длительность и характеристика.срочно помогите пожалуйста.!

Гость: Гость:

Безработица — социально-экономическое явления, при котором часть рабочей силы не занята в производстве товаров и услуг. Рабочая сила — это состав занятых и безработных Трудоспособное население — часть населения, которая по возрасту и по состоянию здоровья способны работать. Безработные — лица трудоспособного возраста, которые на данный момент не имеют работы, но ведут её активный поиск. Среди видов безработицы можно выделить следующие: Фрикционная Структурная Институциональная Циклическая Сезонная Фрикционная безработица Фрикционная безработица — связана с затратами времени на поиск новой работы и длится 1-3 месяца. Структурная безработица Структурная безработица — связана с технологическими изменениями в производстве, которые изменяют стурктуру спроса на рабочую силу (возникает если работник уволенный из одной отрасли не может устроиться в другой). Так как существование фрикционной и структурной безработицы неизбежно, то экономисты называют их сумму естественной безработицей. Естественный уровень безработицы — это такой ее уровень, который соответствует полной занятости (включает фрикционную и структурную формы безработицы), обусловлен естественными причинами (текучестью кадров, миграцией, демографическими причинами), не связан с динамикой экономического роста. Сезонная безработица Сезонная безработица — обусловлена сезонными колебаниями в объеме производства определенных отраслей. Циклическая безработица Циклическая безработица — возникает в период циклического экономического спада и недостатка спроса. Возникает с связи с уменьшением реального ВНП и высвобождением части рабочей силы. Институциональная безработица Институциональная безработица — возникает из-за ограниченности рабочей силы и работодателей в актуальной информации о вакансиях и желании работников. Продолжительность безработицы Определяется как число месяцев, которые человек провел не имея работы. Как правило, большинство людей быстро находят работу, и безработица для них представляется краткосрочным явлением. В этом случае можно предположить, что это фрикционная безработица, и она неизбежна. С другой стороны, есть люди, которые месяцами не могут найти работу. Их называют долговременными безработными. Такие люди наиболее остро ощущают на себе бремя безработицы и часто, отчаявшись найти работу, покидают группу экономически активного населения