(-3.7-2.4)-(7/15-2/8)-5.9

Математика
(-3.7-2.4)-(7/15-2/8)-5.9
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(-3,7-2,4) - (7/15-2/8)-5,9 = - 12 13/60 1)- 3,7 - 2,4 = - 6,1 2)7/15  -  2/8 = 7/15  -  1/4 =(7 × 4  -  1 × 15)/60 = 28/60  -  15/60 =  13/60 3)-6,1 -13/60 =- 61/10  -  13/60 = (-61 × 6  -  13 × 1)/60 = -366/60  -  13/60 =  - 379/60 = - 6 19/60 4)-6 19/60-5,9=-6 19/60-5 9/10=- 379/60  -  59/10  =(-379 × 1  -  59 × 6)/60 = -379/60  -  354/60 =  - 733/60 = - 12 13/60
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