5 метров в кубе газа меняется 6kg угля Сколько угля могут заменить 150 миллиметров ми??лиметров три в кубе Газа
Математика
5 метров в кубе газа меняется 6kg угля Сколько угля могут заменить 150 миллиметров ми??лиметров три в кубе Газа
Ответ(ы):
Гость:
5 м³ газа заменяют 6 кг угля.Сколько угля могут заменить 150 миллионов м³ газа? 6÷5=1,2 кг -угля на 1 м³ 150 000 000*1,2=180 000 000 кг - угля могут заменить 150 000 000 м³ газа.
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