5 метров в кубе газа меняется 6kg угля Сколько угля могут заменить 150 миллиметров ми??лиметров три в кубе Газа

Математика

5 метров в кубе газа меняется 6kg угля Сколько угля могут заменить 150 миллиметров ми??лиметров три в кубе Газа

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