Найти сумму пяти чисел,если их среднее арифмитичекое равно 6,52

Математика
Найти сумму пяти чисел,если их среднее арифмитичекое равно 6,52
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
X/5=6.52 x=6.52*5 x=32,6 Ответ: Сумма пяти чисел равна 32,6
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