Арбуз тяжелее дыни в 5 раз. сколько весит арбуз и дыня если дыня легче арбуза на 4,6

Математика
Арбуз тяжелее дыни в 5 раз. сколько весит арбуз и дыня если дыня легче арбуза на 4,6
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Х кг- масса дыни 5х кг- масса арбуза 5х-х=4.6 4х=4.6 х=1.159(кг) 1.15+4.6=5.75(кг) масса арбуза
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