Арбуз тяжелее дыни в 5 раз. сколько весит арбуз и дыня если дыня легче арбуза на 4,6

Математика

Арбуз тяжелее дыни в 5 раз. сколько весит арбуз и дыня если дыня легче арбуза на 4,6

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