Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в среду-13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 метров ткани. Сколько метров израсходовали в каждый из этих дней? Если может скажите как сделать краткую запись??

Математика

Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в среду-13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 метров ткани. Сколько метров израсходовали в каждый из этих дней? Если может скажите как сделать краткую запись??

Автор: Гость