Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в среду-13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 метров ткани. Сколько метров израсходовали в каждый из этих дней? Если может скажите как сделать краткую запись??

Математика
Во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток, а в среду-13 таких же курток. Всего на них израсходовали 72 метров ткани. Сколько метров израсходовали в каждый из этих дней? Если может скажите как сделать краткую запись??
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1)11+13=24 2)72-24=48
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