У Маши 6 яблок, а у Миши - 2. На сколько больше яблок у Маши? Записать выражение
Математика
У Маши 6 яблок, а у Миши - 2. На сколько больше яблок у Маши? Записать выражение
Ответ(ы):
Гость:
1) 6-2=4 (у Маши) 2) 6-4=2 У Маши на 2 яблока меньше
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