У Маши 6 яблок, а у Миши - 2. На сколько больше яблок у Маши? Записать выражение

Математика
У Маши 6 яблок, а у Миши - 2. На сколько больше яблок у Маши? Записать выражение
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
1) 6-2=4 (у Маши) 2) 6-4=2 У Маши на 2 яблока меньше
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
во вторник в ателье сшили 11 одинаковых курток а в среду 13 таких же курток всего на ??их израсходовали 72 метров ткани Сколько метров ткани израсх...
Ответить
Математика
Найти сумму пяти чисел,если их среднее арифмитичекое равно 6,52
Ответить
Алгебра
Решите уравнения через дискриминант: x²+2x-63=0; -7x²-46+21=0; 25x²-30x+9=0; 2x²+3x+5=0;
Ответить
Физика
Используя барометр-анероид измерьте атмосферное давление на первом и на самом ве??хнем этажах здания школы.Определите по полученным данным расстоян...
Ответить
Английский язык
Copy the chart about Wayne's family and complite it
Ответить