5 пословиц о человечности на казахском языке с переводом
Қазақ тiлi
5 пословиц о человечности на казахском языке с переводом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ЕТО??? Сараңнан сарқыт жегенше, Иттен тартып же. Чем от скупого угощения ждать, лучше у собаки кость отобрать. Бермегенді беріп ұялт. Чтобы пристыдить скупого, сам его одари. Тілеушінің бір беті қара, Бермеушінің екі беті қара. У просителя одна щека горит, у отказывающего обе щеки горят. Берген жомарт емес, алған жомарт. Не тот щедр, кто дает, а тот кто не берет. Алтын көрсе періште жолдан таяды. Увидев золото, и ангел свернул с дороги. Жыланға түк біткен сайын қалтырауық болады. Чем больше жиреет змея, тем больше от жадности трясется она. Екі тышқан бір байдың жұртына таласыпты. Две мыши из-за байского мусора подрались. Ақылды арын қорғайды, Сараң малын қорғайды. Умный честь свою оберегает, скупой скот свой оберегает.
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