Преобразуй запись. Придумай из слов словосочетания, а из словосочетаний - предлож??ния. 1) чистая, воздух- ..... 2) Зеленая, листочки-.......... 3) Пение, птицы - ....... 4) Чудо, природа - .....

Русский язык

Преобразуй запись. Придумай из слов словосочетания, а из словосочетаний - предлож??ния. 1) чистая, воздух- ..... 2) Зеленая, листочки-.......... 3) Пение, птицы - ....... 4) Чудо, природа - .....

Автор: Гость