Преобразуй запись. Придумай из слов словосочетания, а из словосочетаний - предлож??ния. 1) чистая, воздух- ..... 2) Зеленая, листочки-.......... 3) Пение, птицы - ....... 4) Чудо, природа - .....
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Преобразуй запись. Придумай из слов словосочетания, а из словосочетаний - предлож??ния. 1) чистая, воздух- ..... 2) Зеленая, листочки-.......... 3) Пение, птицы - ....... 4) Чудо, природа - .....
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Чистый воздух. 2) Зеленые листочки. 3)Пение птиц. 4)Чудо природы. Чудо природы - это пение птиц, чистый воздух,зеленые листочки.
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