929 2) помогите пожалуйста!!

Математика
929 2) помогите пожалуйста!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
54/3 так мы найдём 1/5 часть всех грибов, которые были собраны. 54/3=18 18*5 =90 удачи!^_^
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