значение слова закром
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значение слова закром
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За́-кром. 1. отгороженное место в зернохранилище или амбаре для ссыпания зерна, муки и т. п...
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