значение слова закром

Русский язык
значение слова закром
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За́-кром. 1. отгороженное место в зернохранилище или амбаре для ссыпания зерна, муки и т. п...
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Решите пожайлуста!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Ответить
Английский язык
Здравствуйте, у меня дочь учит английский язык, я его не учила и не понимаю как ей помочь. Как правильно читать слова, т е лексика английского язык...
Ответить
Русский язык
Разобрать предложение по частям речи легкое прикосновение ветерка чуть покачива??т Отражение березок
Ответить
Английский язык
Надо написать ответ к одному из писем подростков на английском языке.
Ответить
Математика
Задача на умножение и деление.В одном многоэтажном доме 45 кватир а в другом доме н?? 6 квартир меньше.Сколько всего квартир в этих домах?
Ответить