Перевести на казахский язык После футбола я пойду в домой После волейбола я пой??у в школу После баскетбола я пойду в спортзал. Срочно!! В школу надо в пол 10-ого!!

Қазақ тiлi

Перевести на казахский язык После футбола я пойду в домой После волейбола я пой??у в школу После баскетбола я пойду в спортзал. Срочно!! В школу надо в пол 10-ого!!

Автор: Гость