Перевести на казахский язык После футбола я пойду в домой После волейбола я пой??у в школу После баскетбола я пойду в спортзал. Срочно!! В школу надо в пол 10-ого!!

Қазақ тiлi
Перевести на казахский язык После футбола я пойду в домой После волейбола я пой??у в школу После баскетбола я пойду в спортзал. Срочно!! В школу надо в пол 10-ого!!
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Футболдан кей?н мен ?йге барамын. Волейболдан кей?н мектепке барамын. Баскетболдан кей?н спортзал?а барамын.
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