Сочинение на тему "мои весенние каникулы" на казах
Қазақ тiлi
Сочинение на тему "мои весенние каникулы" на казах
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мен көктемгі демалыста Италияға бардым.Мен отбасыммен қонақ үйге келдік. Менің бөлмемде үлкен төсек және теледидар болған еді. Біздің қонақ үйіміздің төменгі жағында аквапарк болды. Күн сондай ыстық еді. Ыстық болған соң суға шомыла беретін едің. Мен мектепке бардым. Менің көктемгі демалысым күшті өтті!! :-)))
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