Население усть каменагорска сочтовляет 305800 человек аг костаная 223600 человек на ск??лько численость насления усть каменагорска больше чем костаная
Математика
Население усть каменагорска сочтовляет 305800 человек аг костаная 223600 человек на ск??лько численость насления усть каменагорска больше чем костаная
Ответ(ы) на вопрос:
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305800-223600 равно 82200
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