5 Пожалуйста.Спасибо
Алгебра
5 Пожалуйста.Спасибо
Ответ(ы):
Гость:
9x²-24x+16=25 9x²-24x-9=0 D=576+324=900 x1=3 x2=-1/3
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Продолжительность жизни белки 6 лет, что состовляет 3/5 продолжительность жизни за??йца. Сколько лет может жить заетц решения
Английский язык
Добрый день помогите пожалуйста закончить предложения,вставляя предлоги in,on,with,for. 1)They have a nice present ....General Green.2)I like to ...
Математика
Помогите пожалуйстаааа Автобус двигаясь со скоростью 64 км ч прошёл путь между городами за 2 часа с какой скоростью должен ехать велосипедист чтобы...
Русский язык