Когда у Ивашки белая рубашка тогда у Ивашки праздник. Вопрос:Какой здесь главный член предложения:рубашка,или Ивашка?

Русский язык
Когда у Ивашки белая рубашка тогда у Ивашки праздник. Вопрос:Какой здесь главный член предложения:рубашка,или Ивашка?
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Составить диалог про шахматы
Ответить
Математика
Два велосипедиста выехали одновременно на встречу друг другу из двух посёлков. Скорость одного велосипедиста 200м/мин, а другого 300м/мин. найди ра...
Ответить
Русский язык
Чиста небесная лазурь, Теплей и ярче солнце стало, Пора метелей злых и бурь Опя??ь надолго миновала. Подчеркни стихотворные строки которые ...
Ответить
Русский язык
Придумать предложения со словами чашка чашечка площадь площадка часть прощание
Ответить
Химия
Какой углеводород является мономером натурального каучука? Напишите уровнение е??о реакции с 1 моль брома?
Ответить