Когда у Ивашки белая рубашка тогда у Ивашки праздник. Вопрос:Какой здесь главный член предложения:рубашка,или Ивашка?

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Когда у Ивашки белая рубашка тогда у Ивашки праздник. Вопрос:Какой здесь главный член предложения:рубашка,или Ивашка?

Автор: Гость