Придумать предложения со словами чашка чашечка площадь площадка часть прощание

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Придумать предложения со словами чашка чашечка площадь площадка часть прощание
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Мамина чашка упала со стола и разбилась вдребезги. Коленная чашечка  участвует в сгибании и разгибании ноги. Сегодня Красная площадь украшена праздничными флагами. В каждом дворе должна быть своя детская площадка. Окончание - изменяемая часть слова. На прощание девушка помахала с палубы платком.
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