Придумать предложения со словами чашка чашечка площадь площадка часть прощание
Русский язык
Придумать предложения со словами чашка чашечка площадь площадка часть прощание
Ответ(ы):
Гость:
Мамина чашка упала со стола и разбилась вдребезги. Коленная чашечка участвует в сгибании и разгибании ноги. Сегодня Красная площадь украшена праздничными флагами. В каждом дворе должна быть своя детская площадка. Окончание - изменяемая часть слова. На прощание девушка помахала с палубы платком.
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