Ребят срочно нужна ваша помощь , ребро куба равно а. надо найти диагональ
Геометрия
Ребят срочно нужна ваша помощь , ребро куба равно а. надо найти диагональ
Ответ(ы):
Гость:
Диагональ куба равна = а * под корнем 3 ( есть такая формула)
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