Пожалуйста помогите написать ответ!!!Перечисли причины поражений Красной Армии л??том 1941 года. На твой взгляд, что необходимо знать и делать нам-гражданам современной России, чтобы никогда не повторилась эта трагедия?22 июня ...
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Пожалуйста помогите написать ответ!!!Перечисли причины поражений Красной Армии л??том 1941 года. На твой взгляд, что необходимо знать и делать нам-гражданам современной России, чтобы никогда не повторилась эта трагедия?22 июня 1941 года тысячи выпускников советских школ вместо того, чтобы готовиться к экзаменам в институты, пошли добровольцами в армию. Попробуй представить и описать мысли и чувства этих мооодых юношей и девушек, обратившись к воспоминаниям членов твоей семьи, переживших Великую Отечественную войну.
Ответ(ы):
Гость:
По подсчетам современных исследователей войны только за 1937-1938 гг. ПРИЧИНЫ было репрессировано свыше 40 тыс. командиров Красной Армии и советского ВМФ, из них более 9 тыс. человек высшего и старшего командного состава, т.е. примерно 60-70% . Достаточно привести следующие данные, чтобы понять, как пострадал командный состав армии[ 2, с. 104-106]: -из пяти имевшихся к 1937 г. маршалов было репрессировано трое ( М.Н. Тухачевский, А.И. Егоров, В.К. Блюхер), все расстреляны; - из четырех командармов 1 ранга - четверо ( И.Ф. Федько, И.Э. Якир, И.П. Убоевич, И.П. Белов); - из двух флагманов флота 1 ранга - оба( М.В. Викторов, В.М. Орлов); - из 12 командармов 2 ранга – все 12; - из 67 комкоров- 60; - из 199 комдивов- 136( в т.ч. начальник академии Ген. штаба Д.А. Кучинский); - из 397 комбригов- 211.
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