9. В ряду HF, HCl, HBr, HI кислотные свойства: А) ослабевают; B) усиливаются; С) не изменя??тся; D) изменяются незначительно

Химия

9. В ряду HF, HCl, HBr, HI кислотные свойства: А) ослабевают; B) усиливаются; С) не изменя??тся; D) изменяются незначительно

Автор: Гость