9. В ряду HF, HCl, HBr, HI кислотные свойства: А) ослабевают; B) усиливаются; С) не изменя??тся; D) изменяются незначительно
Химия
9. В ряду HF, HCl, HBr, HI кислотные свойства: А) ослабевают; B) усиливаются; С) не изменя??тся; D) изменяются незначительно
Ответ(ы):
Гость:
A)ослабевают так как при увеличении числа рядов кислотные свойства уменьшаются
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