В коробке 17 больших и 7 маленьких пуговиц. из них 6 чёрных, 9 желтых, остальные белые. сколько белых пуговиц в коробке?
Математика
В коробке 17 больших и 7 маленьких пуговиц. из них 6 чёрных, 9 желтых, остальные белые. сколько белых пуговиц в коробке?
Ответ(ы):
Гость:
17+7=24 6+9=15 24-15=9
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