В коробке 17 больших и 7 маленьких пуговиц. из них 6 чёрных, 9 желтых, остальные белые. сколько белых пуговиц в коробке?

Математика

В коробке 17 больших и 7 маленьких пуговиц. из них 6 чёрных, 9 желтых, остальные белые. сколько белых пуговиц в коробке?

Автор: Гость