После того как 132 человекк купили по 2 билета,в классе осталось еще 85 билетов. Сколька билетов было в классе?
Математика
После того как 132 человекк купили по 2 билета,в классе осталось еще 85 билетов. Сколька билетов было в классе?
Ответ(ы):
Гость:
1) 132 *2 = 264 билета купили 2) 264 +85 = 349 билетов было в кассе
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