После того как 132 человекк купили по 2 билета,в классе осталось еще 85 билетов. Сколька билетов было в классе?

Математика

После того как 132 человекк купили по 2 билета,в классе осталось еще 85 билетов. Сколька билетов было в классе?

Автор: Гость