Какой углеводород является мономером натурального каучука? Напишите уровнение е??о реакции с 1 моль брома?
Химия
Какой углеводород является мономером натурального каучука? Напишите уровнение е??о реакции с 1 моль брома?
Ответ(ы):
Гость:
Изопрен-СН2=С(СН3)—СН=СН2 СН2=С(СН3) - СН = СН2 +Br2===СН2=С(СН3) - СНBr- СН2Br
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