Составить диалог про шахматы
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Составить диалог про шахматы
Ответ(ы):
Гость:
А : Привет , Аня ! Б:Привет , Маша. А:Сегодня я участвовала в шахматном турнире,заняла второе место! Б:Ух-ты!Искрене поздравляю! А:Спасибо большое. Б:Каких учасников ты победила? А : Таню из параллельного класса , Настю Рыбачук , Колю Пономаренко , Петю из соседнего двора , и еще 5 человек,но они мне не знакомы . А потмо проиграла , меня выиграла девочка но я её не знаю Б:Ах...Как жаль.Ничего,в следующий раз ты обязательно выиграешь первое место! А:Спасибо за поддержку.
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