Чиста небесная лазурь, Теплей и ярче солнце стало, Пора метелей злых и бурь Опя??ь надолго миновала. Подчеркни стихотворные строки которые подтверждают что ,стих о весне! Выписатьиз стиха слова с морфемами

Русский язык
Чиста небесная лазурь, Теплей и ярче солнце стало, Пора метелей злых и бурь Опя??ь надолго миновала. Подчеркни стихотворные строки которые подтверждают что ,стих о весне! Выписатьиз стиха слова с морфемами
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Автор: Гость
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Гость:
Теплей и ярче солнце стало, Пора метелей злых и бурь Опять надолго миновала. По идеи этот стих весь о весне 
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