Продолжительность жизни белки 6 лет, что состовляет 3/5 продолжительность жизни за??йца. Сколько лет может жить заетц решения
Математика
Продолжительность жизни белки 6 лет, что состовляет 3/5 продолжительность жизни за??йца. Сколько лет может жить заетц решения
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Ответ: 6:3*5=10 лет- может жить
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