Помогите пожалуйстаааа Автобус двигаясь со скоростью 64 км ч прошёл путь между городами за 2 часа с какой скоростью должен ехать велосипедист чтобы преодолеть это расстояние за 8 часов?
Математика
Помогите пожалуйстаааа Автобус двигаясь со скоростью 64 км ч прошёл путь между городами за 2 часа с какой скоростью должен ехать велосипедист чтобы преодолеть это расстояние за 8 часов?
Ответ(ы):
Гость:
1)64*2равно128 2)128/8равно16
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Русский язык
Когда у Ивашки белая рубашка тогда у Ивашки праздник. Вопрос:Какой здесь главный член предложения:рубашка,или Ивашка?
Русский язык
Математика
Два велосипедиста выехали одновременно на встречу друг другу из двух посёлков. Скорость одного велосипедиста 200м/мин, а другого 300м/мин. найди ра...