Помогите пожалуйстаааа Автобус двигаясь со скоростью 64 км ч прошёл путь между городами за 2 часа с какой скоростью должен ехать велосипедист чтобы преодолеть это расстояние за 8 часов?

Математика

Помогите пожалуйстаааа Автобус двигаясь со скоростью 64 км ч прошёл путь между городами за 2 часа с какой скоростью должен ехать велосипедист чтобы преодолеть это расстояние за 8 часов?

Автор: Гость