5 предложении сложносочинёных с причастным оборотом
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5 предложении сложносочинёных с причастным оборотом
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Я сгребал листья, упавшие с деревьев, а брат носил их к костру. Рано наступившая осень принесла дожди, птицы улетели на юг. Недочитанная мною книга валялась на полке, я забыл про неё. Огонь, горевший в костре, потух, и стало холодно. Я читал книгу, собака, набегавшаяся по двору, спала.
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