5 предложении сложносочинёных с причастным оборотом

Гость: Гость:

Я сгребал листья, упавшие с деревьев, а брат носил их к костру. Рано наступившая осень принесла дожди, птицы улетели на юг. Недочитанная мною книга валялась на полке, я забыл про неё. Огонь, горевший в костре, потух, и стало холодно. Я читал книгу, собака, набегавшаяся по двору, спала.