Черчение, AB = 31, разделите данный отрезок на 2;5 равных частей.2 дан угол abc = 30(градусов) разделите угол abc на 2 равные части .

Черчение
Черчение, AB = 31, разделите данный отрезок на 2;5 равных частей.2 дан угол abc = 30(градусов) разделите угол abc на 2 равные части .
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15,5* и 6,2* 2)15* * градусов
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