Черчение, AB = 31, разделите данный отрезок на 2;5 равных частей.2 дан угол abc = 30(градусов) разделите угол abc на 2 равные части .
Черчение
Черчение, AB = 31, разделите данный отрезок на 2;5 равных частей.2 дан угол abc = 30(градусов) разделите угол abc на 2 равные части .
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)15,5* и 6,2* 2)15* * градусов
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Другие предметы
Английский язык
Write these in english. 1) клавиатура компьютера. 2) без остановки. 3) портативный компьютер. 4) ??евозможное решение. 5) средства массовой информа...
Қазақ тiлi