Как сказать на татарском я не решил задачу
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Как сказать на татарском я не решил задачу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Мин дә булдым бурычын куйды
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