Заполните пропуск в верном равенстве: a* (5*6) = a*20* ____

Математика
Заполните пропуск в верном равенстве: a* (5*6) = a*20* ____
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим на месте пропуска  число n:  a*(5*6) = a*20*n 30a= 20an n= 30a/20a n= 3/2 n=1.5 а*(5*6) = а*20*1,5 30а= 30а     - верное равенство
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Найдите ответ, пожалуйста 44 - 2х \ 3 + 3 = 23
Ответить
Русский язык
Составьте синквейн по слову мальчик, яблоня, щедрость(по рассказу щедрое дерево
Ответить
Русский язык
ЗАВЕРШИТЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ , РАССТАВЛЯЯ ЗНАКИ ПРЕПИНАНИЯ . 1 Время прошло и мы....2.Подул сильный ветер и листва ... 3. Мы шли по лесу и наслаждались....
Ответить
Қазақ тiлi
Дуниедегы ең дәмді ас қандай тағам деп ойлайсың? пікірің ді дәлелде
Ответить
Математика
Длина отрезка АВ равна 43м 24 см. Отрезок CD длинее отрезка АВ на 56 и 76 см и короче отрезка MN на 5 м 23 см. Найдите сумму длин отрезка АВ, CD и MN
Ответить