Заполните пропуск в верном равенстве: a* (5*6) = a*20* ____
Математика
Заполните пропуск в верном равенстве: a* (5*6) = a*20* ____
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Допустим на месте пропуска число n: a*(5*6) = a*20*n 30a= 20an n= 30a/20a n= 3/2 n=1.5 а*(5*6) = а*20*1,5 30а= 30а - верное равенство
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