Сочинение на тему КамАЗ

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Камский автомобильный завод (КАМАЗ) занимает территорию 6,5 тыс. га, площадь застройки 343,5 га, расположен в г. Набережные Челны, Республика Татарстан. В строительстве КамАЗа принимает участие почти вся страна. В Набережных Челнах трудятся люди 33 национальностей, представляющих 70 наших городов. И собрались они на строительство не по просьбе ,а по личной инициативе. Сюда приехали и бригадиры комсомольско-молодежных бригад Виктор Шатунов и Александр Пермяков. Чтобы наш будущий , в то время город Набережные Челны был более красивый о нем заботились сразу. На КамАЗе есть группа скульпторов и художников , которая занята этим. Очень большого труда, терпения и силы требовалось от людей и они это выполняли в кротчайшие сроки!«Москва не сразу строилась- Челны строятся сразу», - говорит по этому поводу генеральный директор Камского автомобильного завода Л. Васильев. В самом деле за 1970 год было сдано – 100 тысяч квадратных метров, так называемой полезной жилой площади. В 1971 году вдвое больше, а в 1972 полтора миллиона. Все это достигается благодаря упорному труду всей страны. По мимо материалов, которые требовались , чтобы построить КамАЗ, нужно было еще большее количество энергии (света) для освещения стройплощадок . Ночная степь озарилась тысячами огней электросварки. Люди мечтали , когда достроят этот город они будут жить счастливо! И это у них получилось!Один за другим вступали в дело станки, технологические потоки, и рядом с плакатами « Страна- КамАЗу!» стали появляться новые : «КамАЗ-стране!» Сегодня КамАЗ - наше национальное богатство. Он обладает огромным производственно-экономическим потенциалом. В 1974 году громады корпусов одна задругим одевались стенами, к ним подключали энергию и теплотрассы. Этап, в который вступал КамАЗ , был действительно сложный. В 1972 году коллектив строителей и монтажников КамАЗа выполнил государственный план на 101,4 % , освоил 343,6 миллиона рублей капитальных вложений. Трудящиеся Набережных Челнов уже получили около миллиона квадратных метров жилой площади. Я очень люблю свой родной город! И очень благодарен тем первопроходцам, которые в поте лица, все- таки, смогли построить такой красивый замечательный современный город!