5 произведений где описывается рельеф России

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Интересный вопрос! Можно вспомнить, во-первых, произведения-путевые заметки: например, "Остров Сахалин" Чехова. Еще, конечно, "Герой нашего времени" Лермонтова - там описан Кавказ, Кисловодск, Тамань (Краснодарский край). "Хаджи-Мурат" Толстого - тоже о Кавказе. Произведения Мамина-Сибиряка - об Урале, например, "Тайны зеленого леса". Произведения о Волге - например, стихотворение "На Волге" Некрасова.